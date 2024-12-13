Майя Санду рассказала, где была

В Брюсселе Санду также встретилась с Кайей Каллас, верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности, Роксаной Мынзату, исполнительным вице-президентом Европейской комиссии по вопросам занятости, социальных прав и образования, Мартой Кос, европейским комиссаром по расширению, Дэном Йоргенсеном, еврокомиссаром по вопросам энергетики и жилищного строительства, Майклом МакГратом, еврокомиссаром по демократии, правосудию и верховенству закона и Петром Серафином, еврокомиссаром по бюджету, борьбе с мошенничеством и государственному управлению.