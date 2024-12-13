Майя Санду рассказала, где была

Напомним, глава государства направилась в Брюссель 10 декабря, когда в Молдове самой острой темой было обеспечение электроэнергией и газом.
Как отметили в администрации Санду, целью ее поездки было «укрепление отношений между Республикой Молдова и Европейским cоюзом и ускорение европейского пути страны, подтвержденное гражданами на конституционном референдуме».
На специально записанном по итогам визита видео Санду сообщила, что европейская повестка и была главной на встречах с лидерами ЕС: президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейского парламента Робертой Метсолой.
«Глава государства обсудила с европейскими партнерами энергетический контекст и риски возможного кризиса этой зимой, подчеркнув важность поддержки Евросоюзом стабильности Молдовы и региона».
Однако главной темой обсуждений было не это, а «финансовая поддержка, предлагаемая Европейским cоюзом для развития Республики Молдова, особенно для роста малых и средних предприятий, модернизации инфраструктуры и населенных пунктов».
«Осенью этого года Республика Молдова получила инвестиционный план в размере 1,8 миллиарда евро на период 2025—2027 годов, который будет стимулировать экономику, создавать рабочие места и привлекать инвестиции в инфраструктуру».
Санду сообщила, что, согласно договоренности, «первая партия поступит в первые месяцы следующего года».
Глава молдавского государства также договорилась с еврочиновниками завершить в 2025 году переговоры о вступлении в Единую платежную зону, «чтобы молдаване больше не платили налоги за транзакции, которые они совершают с банками блока ЕС», а также о полной отмене роуминга.
Говорили еще о судебной реформе, борьбе с коррупцией и других стандартных темах.
В Брюсселе Санду также встретилась с Кайей Каллас, верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности, Роксаной Мынзату, исполнительным вице-президентом Европейской комиссии по вопросам занятости, социальных прав и образования, Мартой Кос, европейским комиссаром по расширению, Дэном Йоргенсеном, еврокомиссаром по вопросам энергетики и жилищного строительства, Майклом МакГратом, еврокомиссаром по демократии, правосудию и верховенству закона и Петром Серафином, еврокомиссаром по бюджету, борьбе с мошенничеством и государственному управлению.
Посетила Санду и штаб-квартиру НАТО, отметив 30-летие Партнерства ради мира, которое «способствовало созданию более безопасной среды для граждан, укреплению обороноспособности вооруженных сил и устойчивости нашего общества в целом». На встрече с генсеком НАТО Марком Рютте обсуждались вопросы региональной безопасности, гибридные угрозы, «включая вмешательство в выборы и коррупцию на выборах, а также необходимость совместных действий по защите демократий в регионе».
За время пребывания Санду в Брюсселе в Молдове обозначили дату введения режима ЧП в энергетике и рассмотрели вотум недоверия кабинету министров премьера Дорина Речана. Оппозиция не смогла отправить его в отставку.