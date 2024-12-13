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Венгрия и Болгария нашли решение по оплате транзита российского газа

БУДАПЕШТ, 13 дек — РИА Новости. Венгрия и Болгария смогли найти способ оплаты транзита российского газа, несмотря на санкции США против Газпромбанка, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в своих соцсетях.

Источник: Reuters

«С этой проблемой удалось разобраться. Удалось найти такое финансовое и юридическое решение, которое приняли и болгарские партнеры, и мы. Оно не подпадает под действие санкций. Коллеги быстро осуществят финансовую и юридическую работу, и таким образом поставки природного газа через Болгарию будут абсолютно гарантированы в следующий период, несмотря на американские ограничения», — сказал министр в опубликованном видеосообщении.

По словам Сийярто, президент и глава Минэнерго Болгарии на встрече заверили венгерскую сторону, что София по-прежнему будет «надежным и предсказуемым транзитным партнером» и транзит газа в сторону Венгрии будет продолжаться без каких-либо проблем.

О том, что Болгария может прекратить транзит российского газа в Центральную Европу, сообщал министр энергетики технического правительства страны Владимир Малинов.

США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Через этот банк иностранные покупатели оплачивали поставки российского природного газа.

Сийярто заявлял, что Венгрия совместно с Россией нашла решение по трем из четырех проблемных пунктов, вызванных американскими санкциями, и близка к решению четвертого. Кроме того, Будапешт попросил США сделать исключения из санкций против Газпромбанка для платежей за газ из России.