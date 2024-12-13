ТАСС: РФ ведет переговоры с новыми властями Сирии о сохранении военных баз

«В настоящее время Москва ведет переговоры с представителями новых властей о сохранении присутствия в Сирии и прежнего статуса российских военных баз в Тартусе и Латакии. <…> Российская сторона заручилась временными гарантиями безопасности, поэтому военные базы функционируют в обычном режиме», — сказал собеседник агентства.
9 декабря источник ТАСС сообщил, что накануне вооруженные формирования противников Башара Асада установили полный контроль над провинциями Латакия и Тартус, где расположены российские военные базы. Они не вторгались на российские базы в Тартусе и Хмеймиме.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов накануне сообщил, что базы РФ продолжают находиться на сирийской территории и пока других решений не принималось. По его словам, все исходят из того, что борьба с терроризмом в ближневосточном регионе не окончена и российское присутствие и база в Хмеймиме играли важную роль в контексте общей борьбы с международным терроризмом.
Российские военные базы Сирии.
России принадлежат два военных объекта в Сирии — пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в портовом городе Тартус и авиабаза Хмеймим, расположенная рядом с городом Джебла в провинции Латакия. Советскую базу в Тартусе организовали в 1971 году в соответствии с двухсторонним соглашением. Авиационная группа ВКС России в Сирии была создана 30 сентября 2015 года для поддержки сирийской армии в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ).