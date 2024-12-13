ТАСС: РФ ведет переговоры с новыми властями Сирии о сохранении военных баз

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов накануне сообщил, что базы РФ продолжают находиться на сирийской территории и пока других решений не принималось. По его словам, все исходят из того, что борьба с терроризмом в ближневосточном регионе не окончена и российское присутствие и база в Хмеймиме играли важную роль в контексте общей борьбы с международным терроризмом.