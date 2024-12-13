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Суд в Молдавии отклонил запрос о включении Гуцул в правительство

КИШИНЕВ, 13 дек — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии отклонил в пятницу запрос депутатов оппозиционного политблока «Победа», требовавших проверить на соответствие конституции отказ главы государства Майи Санду включить руководителя Гагаузии Евгению Гуцул в состав правительства.

Запрос был подан депутатами Мариной Таубер, Региной Апостоловой, Денисом Улановым и Вадимом Фотеску. В заявлении парламентариев утверждалось, что Санду нарушает законодательство, не подписав указ о назначении Гуцул в правительство, несмотря на требование законодательства страны.

«Коллегия суда признала неприемлемым ходатайство о проверке конституционности отказа президента утвердить башкана Гагаузии в составе правительства. Решение окончательное, не подлежит обжалованию и вступает в силу с момента принятия», — говорится в решении, подписанном председателем суда Домникой Маноле.

В марте 2023 года Гуцул была избрана башканом Гагаузии, однако церемония инаугурации 19 июля прошла без участия представителей властей, а Кишинев продолжил проверку результатов выборов.

Власти Молдавии объявили партию «Шор», от которой баллотировалась Гуцул, антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.