Суд в Молдавии отклонил запрос о включении Гуцул в правительство

Власти Молдавии объявили партию «Шор», от которой баллотировалась Гуцул, антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.