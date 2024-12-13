Суд в Молдавии отклонил запрос о включении Гуцул в правительство

Запрос был подан депутатами Мариной Таубер, Региной Апостоловой, Денисом Улановым и Вадимом Фотеску. В заявлении парламентариев утверждалось, что Санду нарушает законодательство, не подписав указ о назначении Гуцул в правительство, несмотря на требование законодательства страны.
«Коллегия суда признала неприемлемым ходатайство о проверке конституционности отказа президента утвердить башкана Гагаузии в составе правительства. Решение окончательное, не подлежит обжалованию и вступает в силу с момента принятия», — говорится в решении, подписанном председателем суда Домникой Маноле.
В марте 2023 года Гуцул была избрана башканом Гагаузии, однако церемония инаугурации 19 июля прошла без участия представителей властей, а Кишинев продолжил проверку результатов выборов.
Власти Молдавии объявили партию «Шор», от которой баллотировалась Гуцул, антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.