Лула да Силва покинул отделение интенсивной терапии

«Президент Луис Инасиу Лула да Силва находится в госпитале S? rio-Liban?s в Сан-Паулу в [палате] полуинтенсивной терапии», — отмечается в документе. В заключении врачей также указывается, что пациент «сохраняет ясность ума, нормально ест и прогуливается по коридорам».
Президента Бразилии госпитализировали утром во вторник, 10 декабря, из-за кровоизлияния в мозг. В среду он перенес вторую операцию для предупреждения повторного кровотечения. Его лечащий врач Роберту Калил Филью заявил, что операция завершилась успешно.
Лула да Силва почувствовал себя плохо вечером 9 декабря, у него начались сильные головные боли. После осмотра врачом было принято решение провести МРТ, выявившее кровоизлияние в мозг. Главу государства оперировали в госпитале в штате Сан-Паулу на юго-востоке страны, Луле да Силве пришлось провести краниотомию. 19 октября президент Бразилии получил бытовую травму, упав в своей резиденции. Его госпитализировали с угрозой кровоизлияния и наложили пять швов.
На период лечения Лулы да Силвы обязанности главы государства временно исполняет вице-президент Жералду Алкмин.