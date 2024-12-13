Лула да Силва покинул отделение интенсивной терапии

Лула да Силва почувствовал себя плохо вечером 9 декабря, у него начались сильные головные боли. После осмотра врачом было принято решение провести МРТ, выявившее кровоизлияние в мозг. Главу государства оперировали в госпитале в штате Сан-Паулу на юго-востоке страны, Луле да Силве пришлось провести краниотомию. 19 октября президент Бразилии получил бытовую травму, упав в своей резиденции. Его госпитализировали с угрозой кровоизлияния и наложили пять швов.