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Словакия намерена сохранить транзит газа через Украину

БРАТИСЛАВА, 13 дек — РИА Новости. Словакия делает все, чтобы иметь возможность продолжать транспортировать газ с востока на запад через свою территорию, а также сохранить транзит через Украину, сообщила министр экономики республики Дениса Сакова.

Источник: ТАСС

Ранее словацкие СМИ сообщили, что Сакова и гендиректор крупнейшего словацкого энергооператора SPP Войтех Ференц летали в Россию для обсуждения вопросов, связанных с поставкой газа в республику. Некоторые представители словацкой оппозиции раскритиковали Сакову за эту поездку и отсутствие подробностей о визите в РФ.

«Это были коммерческие переговоры (в России — ред.), которые подлежат коммерческой тайне. Нас ждет серия переговоров, мы делаем все для того, чтобы газ через нашу территорию и дальше шел транзитом, как и через Украину», — сказала Сакова журналистам в пятницу.

Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года, и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Договор «Транснефти» и «Укртранснафты» о транзите российской нефти действует до 2030 года, однако нефтяное эмбарго ЕС, запрещающее поставки нефти из РФ морем и по северной ветке трубопровода «Дружба» (в Германию и Польшу), в отношении поставок по южной ветке (через Украину в направлении Венгрии, Словакии и Чехии) предусматривает отсрочку применения санкций до особого решения Совета ЕС на этот счет.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в конце августа заявлял, что Украина с 1 января 2025 года прекратит как транзит российского газа, так и транзит по нефтепроводу «Дружба», ссылаясь на резолюцию ЕС, согласно которой Словакия, Чехия и Венгрия должны были найти возможности для диверсификации поставок нефти и прекратить транзит российской нефти через Украину.