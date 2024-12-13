Словакия намерена сохранить транзит газа через Украину

Ранее словацкие СМИ сообщили, что Сакова и гендиректор крупнейшего словацкого энергооператора SPP Войтех Ференц летали в Россию для обсуждения вопросов, связанных с поставкой газа в республику. Некоторые представители словацкой оппозиции раскритиковали Сакову за эту поездку и отсутствие подробностей о визите в РФ.
«Это были коммерческие переговоры (в России — ред.), которые подлежат коммерческой тайне. Нас ждет серия переговоров, мы делаем все для того, чтобы газ через нашу территорию и дальше шел транзитом, как и через Украину», — сказала Сакова журналистам в пятницу.
Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года, и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Договор «Транснефти» и «Укртранснафты» о транзите российской нефти действует до 2030 года, однако нефтяное эмбарго ЕС, запрещающее поставки нефти из РФ морем и по северной ветке трубопровода «Дружба» (в Германию и Польшу), в отношении поставок по южной ветке (через Украину в направлении Венгрии, Словакии и Чехии) предусматривает отсрочку применения санкций до особого решения Совета ЕС на этот счет.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в конце августа заявлял, что Украина с 1 января 2025 года прекратит как транзит российского газа, так и транзит по нефтепроводу «Дружба», ссылаясь на резолюцию ЕС, согласно которой Словакия, Чехия и Венгрия должны были найти возможности для диверсификации поставок нефти и прекратить транзит российской нефти через Украину.