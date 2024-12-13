Часть сирийских друзов попросила о присоединении к Израилю

Также The Times of Israel публикует видеозапись, на которой представитель друзской общины южносирийской деревни Хадер поддерживает инициативу по присоединению к территории под израильским контролем. Он призывает собравшихся задуматься, каким будет будущее друзов после свержения президента Башара Асада: «Если нам придется выбирать, мы выберем меньшее зло. И даже если это считается злом, просить присоединения к [израильским] Голанам — это гораздо меньшее зло, чем зло, которое нас ждет». «Это зло может забрать наших женщин, может забрать наших дочерей, может забрать наши дома. Башар Асад пал. Что у нас осталось? Ничего», — заявляет выступающий.