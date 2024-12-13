В ответ на атаку ATACMS по Таганрогу ВС РФ ударили по объектам ТЭК Украины

Российское Минобороны отчиталось о ~15 групповых атаках по объектам украинской энергетики~, которые произошли с 7 по 13 декабря. Целями были объекты военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады, в том числе дронов, места дислокации иностранных наемников. По информации Mash, 13 декабря ракеты были направлены, среди прочего, по закрытому аэродрому в Киеве, где готовят пилотов американских F-16, а также заводу в пригороде Борисполя, где собирают дроны и чинят вертолеты.