Захарова: Киев резолюцией по АЭС пытается отвлечь внимание от атаки на МАГАТЭ

«Парадоксальным образом на проведении данного мероприятия и на обсуждении проекта резолюции настаивала именно та страна, которая буквально накануне совершила жестокую атаку на персонал МАГАТЭ, задействованный на российской Запорожской АЭС, — отметила она. — Понятно, что признавать свою вину украинская сторона не желает и всеми силами стремится отвлечь международное внимание от совершенного ей преступления, обстоятельства которого всем очевидны».