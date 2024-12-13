Захарова: Киев резолюцией по АЭС пытается отвлечь внимание от атаки на МАГАТЭ

Дипломат обратила внимание, что 12 декабря созванная по инициативе Киева внеочередная сессия Совета управляющих МАГАТЭ при поддержке «коллективного Запада» рассмотрела внесенный Украиной проект резолюции «Последствия нестабильной энергетической инфраструктуры, имеющей критическое значение для безопасности и сохранности АЭС».
«Парадоксальным образом на проведении данного мероприятия и на обсуждении проекта резолюции настаивала именно та страна, которая буквально накануне совершила жестокую атаку на персонал МАГАТЭ, задействованный на российской Запорожской АЭС, — отметила она. — Понятно, что признавать свою вину украинская сторона не желает и всеми силами стремится отвлечь международное внимание от совершенного ей преступления, обстоятельства которого всем очевидны».
За резолюцию проголосовало 22 государства — члена Совета, преимущественно страны Запада. «Наиболее влиятельные государства, составляющие мировое большинство, с ними не солидаризировались и в той или иной форме отказались от поддержки этой резолюции, чтобы не поощрять преступления киевского режима», — говорится в комментарии.
Принятие документа стало «очередным подтверждением взятого США и их союзниками курса на использование любых международных механизмов для достижения конъюнктурных политических целей, никак не связанных с уставными целями и задачами таких механизмов». «Украина и ее западные покровители включили в резолюцию положение, в явочном порядке расширяющее мандат МАГАТЭ на оценку энергетической инфраструктуры, что выходит за рамки полномочий агентства в соответствии с его уставом», — указала официальный представитель МИД РФ.
Не имеет силы
По словам Захаровой, положения резолюции не требуют выполнения, а документы со ссылками на резолюцию будут юридически ничтожны.
«В создавшихся условиях акцентируем, что упомянутая резолюция носит для государств — членов МАГАТЭ необязывающий характер, ее положения не требуют выполнения, а ссылки на нее в документах сделают их политически и юридически ничтожными», — подчеркнула дипломат.
«Приветствуем решение всех государств — членов МАГАТЭ, отказавших этой резолюции в поддержке, — говорится в комментарии. — Они отчетливо продемонстрировали свое неприятие курса на вовлечение агентства в обслуживание интересов стран Запада».