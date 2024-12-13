Австрия начнет платить сирийцам по €1 тыс. за отъезд на родину

Министр внутренних дел Герхард Карнер ранее говорил, что министерство также окажет поддержку людям, которые хотят вернуться в Сирию. По его словам, для этого будут организованы специальные рейсы. На следующем этапе из страны будут вывезены сирийцы, которые стали преступниками или которые не хотят интегрироваться в общество, уточнял министр.