Австрия начнет платить сирийцам по €1 тыс. за отъезд на родину

«Австрия поддержит сирийцев, которые захотят вернуться домой, выдав им бонус в размере €1 тыс. Страна нуждается в своих гражданах в период восстановления», — написал он в Х.
Вместе с тем политик указал, что процесс рассмотрения заявок на убежище от сирийцев в Австрии по-прежнему заморожен.
По данным Der Standart, в настоящее время в Австрии проживает порядка 100 тыс. сирийцев.
Как отмечает австрийская газета Salzburger Nachrichten, с предложением предоставлять единовременную выплату сирийцам, желающим вернуться на родину, ранее выступило Федеральное агентство Австрии по поддержке беженцев (BBU). Помимо €1 тыс., агентство предложило желающим выехать помощь в организации поездки домой и при необходимости в получении нужных документов.
Министр внутренних дел Герхард Карнер ранее говорил, что министерство также окажет поддержку людям, которые хотят вернуться в Сирию. По его словам, для этого будут организованы специальные рейсы. На следующем этапе из страны будут вывезены сирийцы, которые стали преступниками или которые не хотят интегрироваться в общество, уточнял министр.
Австрия, Германия, Франция и еще ряд европейских стран объявили о приостановке выдачи документов об убежище гражданам Сирии после падения режима Башара Асада. Вместе с тем первые лица государств, включая Нехаммера, канцлера Олафа Шольца и президента Эмманюэля Макрона, приветствовали смену власти в Сирии.
«Наконец-то рухнуло варварское государство. Выражаю признательность народу Сирии за его мужество и терпение. В этот момент неопределенности я желаю ему мира, свободы и единства», — сказал Макрон.
Шольц заявил, что «конец режима Асада — это хорошие новости». «Сейчас важно, чтобы в Сирии быстро восстановился закон и порядок. Все религиозные общины и все меньшинства должны пользоваться защитой сейчас и в будущем», — добавил он.
Нехаммер в своем заявлении отметил, что «господству террора» в Сирии наконец пришел конец. «Важно, чтобы все действующие лица сейчас быстро начали инклюзивный политический процесс, который также защищает права меньшинств. Насилию и перемещению необходимо положить конец, и люди должны снова найти перспективу на местах», — подчеркнул он.
27 ноября сирийские антиправительственные силы, где основную боевую силу составляли боевики из «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической организацией и запрещена в России), начали наступление из провинции Идлиб на севере Сирии. В ночь на 8 декабря они захватили Дамаск и объявили о свержении режима Башара Асада.
Главой временного правительства стал Мухаммед аль-Башир — глава «Правительства Спасения Сирии». Эта оппозиционная структура долгое время действовала как альтернатива официальному правительству и осуществляла управление на занятых боевиками территориях в провинции Идлиб.