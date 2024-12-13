Последние зарубежные новости за 13 декабря 2024 года: свежие события текущего дня

CNN: США за пять недель передадут ВСУ «огромное количество оружия»
Администрация президента США Джо Байдена планирует поставить Украине «огромное количество оружия» в течение пяти недель. Пакет военной помощи включает сотни тысяч артснарядов, тысячи ракет и бронетехнику, в рамках одобренной военной поддержки на $500 млн.
WSJ: Трамп рассматривает нанесение авиаударов по Ирану
Дональд Трамп рассматривает варианты, включая «превентивные авиаудары», чтобы помешать Ирану создать ядерное оружие. В стратегии предполагается сочетание военных мер и усиления санкций, однако план еще на ранней стадии разработки.
Financial Times: Норвегия готова оставить Европу без электроэнергии
Из-за рекордного роста цен на электричество Норвегия рассматривает разрыв энергетических отношений с Данией, а также пересмотр соглашений с Великобританией и Германией. Министр энергетики страны охарактеризовал текущую ситуацию как «ужасающую».
DailyWrap: финские военные выселяют жителей вблизи стратегических баз
Финские военные приказали жителям Лапландии и центральной Финляндии освободить дома, расположенные рядом с ключевыми военными объектами. 120 человек из более чем 60 домов подлежат выселению до июня 2025 года из-за стратегической важности этих районов.
The Globe and Mail: Канада может ввести для США пошлины на уран и нефть
Канада рассматривает введение экспортных пошлин на нефть, уран и калийные удобрения в ответ на предложенные Трампом тарифы на канадские товары. Однако власти еще не выбрали окончательную меру, в стране наблюдаются разногласия по этому вопросу.