Роскомнадзор заблокировал Viber

Летом 2023 года московский суд оштрафовал Viber на 1 млн руб. за отказ удалить фейки о российской армии. Тогда представитель Viber на заседании сказала, что информация была на украинском языке, но компания все же удалила ее из поиска на территории РФ. В компании также заявили об отсутствии технических возможностей удалять сообщества.
Мессенджер, полное название которого Rakuten Viber Messenger, был разработан в 2010 году двумя израильскими предпринимателями — Игорем Магазинником и Тальмоном Марко. Владелец мессенджера — компания Viber Media с главным офисом в Люксембурге, основанная создателями сервиса. Первая версия приложения была разработана исключительно для iPhone. В январе 2022 года Viber открыла представительство в России в соответствии с законом «о приземлении».