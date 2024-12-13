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Роскомнадзор заблокировал Viber

Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Viber из-за нарушений российского законодательства. Претензии к Viber связаны с размещением противоправной информации, а также «нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков».

Источник: РИА "Новости"

Летом 2023 года московский суд оштрафовал Viber на 1 млн руб. за отказ удалить фейки о российской армии. Тогда представитель Viber на заседании сказала, что информация была на украинском языке, но компания все же удалила ее из поиска на территории РФ. В компании также заявили об отсутствии технических возможностей удалять сообщества.

Мессенджер, полное название которого Rakuten Viber Messenger, был разработан в 2010 году двумя израильскими предпринимателями — Игорем Магазинником и Тальмоном Марко. Владелец мессенджера — компания Viber Media с главным офисом в Люксембурге, основанная создателями сервиса. Первая версия приложения была разработана исключительно для iPhone. В январе 2022 года Viber открыла представительство в России в соответствии с законом «о приземлении».

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