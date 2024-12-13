Роскомнадзор заблокировал Viber

Летом 2023 года московский суд оштрафовал Viber на 1 млн руб. за отказ удалить фейки о российской армии. Тогда представитель Viber на заседании сказала, что информация была на украинском языке, но компания все же удалила ее из поиска на территории РФ. В компании также заявили об отсутствии технических возможностей удалять сообщества.