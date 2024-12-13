Кит Келлог считает, что Трамп урегулирует конфликт на Украине в течение месяцев

Его спросили, намерен ли Трамп пригласить на свою инаугурацию президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, а затем провести с ними переговоры об урегулировании конфликта. «Я не удивлюсь, если он сделает что-то подобное. Может ли он это сделать? Конечно, он может это сделать. Он может совершить такой смелый шаг. Когда речь заходит о России и Украине, я действительно верю, что все решится в ближайшие несколько месяцев, потому что он единственный человек, который может это сделать, — президент Дональд Трамп, — и он это сделает», — сказал Келлог.