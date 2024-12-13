Советник Трампа Келлог: конфликт на Украине разрешится в ближайшие месяцы

Будущий год станет годом, когда Москва и Киев будут вынуждены сесть за стол переговоров, потому что армии обеих стран испытывают нехватку бойцов, пишет New York Times. Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США лишь немного ускорит этот процесс. Кандидат на пост спецпосланника по Украине при Трампе Кит Келлог уверен, что военные действия прекратятся уже «в ближайшие несколько месяцев». При этом действующий президент США Байден планирует дать Киеву «огромное количество оружия» в последние недели своего срока, пишет CNN.