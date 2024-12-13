Ситуация в Сирии: что известно на 13 декабря

Башар Асад бежал из Сирии 7 декабря, не предупредив почти никого, включая высших военных офицеров. За несколько часов до побега он заверил офицеров, что российская поддержка скоро будет. Вечером того дня он сообщил помощнику, что едет домой, но поехал в аэропорт.