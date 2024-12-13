Ситуация в Сирии: что известно на 13 декабря

Reuters рассказал детали побега Башара Асада из Сирии
Башар Асад бежал из Сирии 7 декабря, не предупредив почти никого, включая высших военных офицеров. За несколько часов до побега он заверил офицеров, что российская поддержка скоро будет. Вечером того дня он сообщил помощнику, что едет домой, но поехал в аэропорт.
Военные назвали причины стремительного разгрома армии Асада повстанцами
Сирийская армия отступала с приближением повстанцев из-за нехватки солдат, коррупции и деморализации. 23-летний Фархан аль-Хули рассказал, что на его позиции было трое вместо девяти, так как остальные подкупили командование, чтобы не идти в опасную локацию.
ТАСС: РФ ведет переговоры с новыми властями Сирии о сохранении военных баз
Россия ведет переговоры с новыми властями Сирии о сохранении военных баз в Тартусе и Латакии. Москва получила временные гарантии безопасности, и базы продолжают работать. МИД РФ заявил, что присутствие в Сирии важно для борьбы с терроризмом.
Часть сирийских друзов попросила о присоединении к Израилю
Совет шести деревень друзов на юге Сирии постановил не допустить проникновения боевиков и присоединиться к оккупированным Израилем Голанским высотам. Некоторые представители друзов поддержали эту инициативу, но другие выразили несогласие и беспокойство.
Австрия начнет платить сирийцам по €1 тыс. за отъезд на родину
Австрийские власти предложат сирийцам, желающим вернуться на родину, бонус в €1 тыс. на восстановление. Процесс рассмотрения заявок на убежище остается замороженным. В стране проживает около 100 тыс. сирийцев.