NBC узнал о желании Трампа завершить конфликт на Украине «в первый день»

«На данный момент атмосфера в плане взаимодействия между украинцами и новой командой Трампа, включая [украинского президента Владимира] Зеленского и самого Трампа, была позитивной», — отметил один из собеседников. Другой источник поделился впечатлением: «Трамп и сам понимает, что украинцы не являются препятствием к миру».