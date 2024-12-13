NBC узнал о желании Трампа завершить конфликт на Украине «в первый день»

Избранный президент США Дональд Трамп твердо намерен добиться прекращения огня в конфликте на Украине сразу после вступления в должность, сообщил телеканалу NBC осведомленный источник.
«Трамп действительно серьезно настроен добиться прекращения огня с первого дня», — сказал он.
Инаугурация Трампа запланирована на 12:00 по вашингтонскому времени 20 января 2025 года, в Москве в это время будет 23:00 того же дня.
Как пишет NBC, команда Трампа прилагает все усилия для достижения паузы в боевых действиях, которая бы позволила начать переговорный процесс.
«На данный момент атмосфера в плане взаимодействия между украинцами и новой командой Трампа, включая [украинского президента Владимира] Зеленского и самого Трампа, была позитивной», — отметил один из собеседников. Другой источник поделился впечатлением: «Трамп и сам понимает, что украинцы не являются препятствием к миру».
Скорее всего команда Трампа не поддержит стремление Украины присоединиться к НАТО — чтобы убедить Россию вступить в переговоры, считают источники. По их мнению, взамен Киеву могут предложить гарантии безопасности.
В течение 2024 года нынешняя администрация США обдумывала, стоит ли начать давить на страны НАТО, чтобы альянс пригласил Украину к вступлению, но после победы Трампа идею отвергли, рассказал источник NBC.