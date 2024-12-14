Спецслужбы Молдавии увидели «след» Абрамовича на выборах

Кроме того, дом, в котором живет Илан Шор, и его автомобиль, как утверждают в СИБ, предположительно были предоставлены ему Романом Абрамовичем. Юридическую поддержку молдавскому блоку «Победа» на выборах якобы оказывала Рола Брентлин, которая, как утверждается, связана с Абрамовичем. В отчете она упоминается как его помощница.