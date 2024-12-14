Шор прокомментировал приговор суда

КИШИНЕВ, 14 дек — РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии блока «Победа», предприниматель Илан Шор расценил приговор суда, как высокую оценку своей политической деятельности.
Ранее в пятницу Высшая судебная палата (ВСП) вынесла в пятницу окончательный приговор Шору по делу о мошенничестве и отмыванию денег в особо крупных размерах, он заочно приговорен к 15 годам тюрьмы. Ещё после вынесения первичного приговора в прошлом году Шор назвал решение судей «беззаконным и беспредельным», он заявил, что не намерен ему подчиняться.
«Банда Майи Санду (президент Молдавии — ред.) продала суверенитет Молдавии Западу, уничтожила экономику, сфальсифицировала выборы и итоги референдума, а теперь пошла раздавать сроки по липовым обвинениям. Приговор в 15 лет считаю достойной оценкой моей деятельности. Продолжим бороться за независимость республики и достойную жизнь молдаван с удвоенной энергией».
Власти Молдавии неоднократно обсуждали с руководством Израиля возможность экстрадиции Шора на родину. В Тель-Авиве заявляли, что после вынесения окончательного приговора обвиняемому они примут решение, будет ли Шор выслан на родину или станет отбывать наказание в Израиле.
В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. В июне 2017 года он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, ему запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава партии «Шор» стал депутатом, в июне того же года он покинул страну, после чего в августе его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он объявлен в международный розыск. На досрочных парламентских выборах в 2021 году Шор снова стал депутатом, хотя в страну он так и не вернулся.
Вместе с Шором обвиняемым по делу о банковских махинациях проходит и Владимир Плахотнюк — экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года.