Foreign Affairs: без помощи США конфликт на Украине завершится в 2026 году

14 июня президент России Владимир Путин заявил на встрече с руководством МИД, что выход на мирное решение украинского конфликта без участия РФ и честного диалога с ней невозможен. Также Путин назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них — вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса Украины.