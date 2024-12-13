НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Конфликт на Украине завершится поражением Киева в 2026 году, если США прекратят поддерживать украинские власти. Об этом говорится в статье американского журнала Foreign Affairs.
Как отмечается, без американской помощи Киев «ждут большие проблемы». К 2026 году Украина останется без противовоздушной обороны, а армия страны «рухнет к концу года», подчеркивается в статье.
«Без поддержки США у Киева закончится оружие. Другими словами, Москва однозначно будет победителем», — указывает автор материала.
Ранее газета The New York Times утверждала, что конфликт на Украине закончится, скорее всего, в 2025 году.
14 июня президент России Владимир Путин заявил на встрече с руководством МИД, что выход на мирное решение украинского конфликта без участия РФ и честного диалога с ней невозможен. Также Путин назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них — вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса Украины.