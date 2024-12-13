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Messaggero: президент Аргентины Хавьер Милей получит гражданство Италии

Президент Аргентины Хавьер Милей получит итальянское гражданство во время своего визита в Италию 13 декабря, сообщает издание Messaggero со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Ожидается, что о предоставлении аргентинскому лидеру гражданства будет объявлено вечером, однако пока официального сообщения на этот счет не было.

Гражданство будет предоставлено господину Милею по «праву крови» (Jus sanguinis): его бабушка и дедушка по отцу мигрировали в Аргентину из итальянской Калабрии в начале XX века. По данным издания, итальянское гражданство также получит сестра президента — генсекретарь канцелярии президента Карина Милей. Как пишет Messaggero, Хавьер Милей во время визита в Италию в феврале прошлого года называл себя «на 75% итальянцем».

Как пишет Il Post, предоставление итальянского гражданства Хавьеру Милею станет шагом к укреплению отношений между Италией и Аргентиной. Председатель Совета министров Италии Джорджи Мелони видит в этом дипломатическую выгоду для страны, пишет издание.

Хавьер Милей был избран президентом Аргентины в ноябре 2023 года, набрав 55,7% голосов во втором туре выборов.