Messaggero: президент Аргентины Хавьер Милей получит гражданство Италии

Гражданство будет предоставлено господину Милею по «праву крови» (Jus sanguinis): его бабушка и дедушка по отцу мигрировали в Аргентину из итальянской Калабрии в начале XX века. По данным издания, итальянское гражданство также получит сестра президента — генсекретарь канцелярии президента Карина Милей. Как пишет Messaggero, Хавьер Милей во время визита в Италию в феврале прошлого года называл себя «на 75% итальянцем».