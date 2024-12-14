Вучич заявил, что США введут санкции против NIS

«Газпром нефть» владеет долей в 50% в сербской NIS («Нефтяная индустрия Сербии»). Также среди основных акционеров правительство Сербии (29,87%) и «Газпром» (6,15%).
«Вероятно, одна из самых тяжелых новостей в последние несколько лет. Нам подтверждена новость о том, что США через несколько дней вводят полные санкции против NIS из-за российской собственности», — заявил президент Сербии в эфире TV Informer.
Он уточнил, что ожидал этого еще год назад от ЕС, но «пришло не оттуда».
«Для нас это — тяжелая вещь, но это геополитическое решение против России… Это, вероятно, самые тяжелые санкции. Посмотрим, сколько времени нам оставят. С той секунды нам JANAF (компания-оператор Адриатического нефтепровода — ред.) в Хорватии сообщит, что не пропустит сырье по нефтепроводу», — отметил Вучич и заявил, что попробует «поговорить с американцами».
В 2022 году «Газпром нефть», которая участвовала в 2008 году в приватизации крупнейшей нефтяной компании западных Балкан, снизила долю в сербской NIS до 50%, «Газпром» получил 6,15%.
В 2020 году Вучич запустил проект «Глубокая переработка» на НПЗ российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) в Панчево под Белградом.
«Нефтяная индустрия Сербии» — одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. В Сербии компании принадлежит НПЗ с двумя производственными площадками — в Панчево и Нови-Саде, у нее есть и сеть АЗС в Балканском регионе. Крупнейшие акционеры — «Газпром нефть» и «Газпром» (56,15%) и Сербия (29,87%).