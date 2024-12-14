Вучич заявил, что США введут санкции против NIS

«Для нас это — тяжелая вещь, но это геополитическое решение против России… Это, вероятно, самые тяжелые санкции. Посмотрим, сколько времени нам оставят. С той секунды нам JANAF (компания-оператор Адриатического нефтепровода — ред.) в Хорватии сообщит, что не пропустит сырье по нефтепроводу», — отметил Вучич и заявил, что попробует «поговорить с американцами».