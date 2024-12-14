Нового премьера Франции Франсуа Байру судили по делу о коррупции

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил нового премьер-министра. На эту должность избран 73-летний Франсуа Байру, являющийся давним политическим союзником Макрона.
Однако оппозиция уже выразила недовольство этим решением. В частности, Матильда Пано, одна из лидеров левой партии «Непокорённая Франция», заявила о намерении инициировать вотум недоверия будущему правительству.
Предыдущее руководство страны под руководством Мишеля Барнье потеряло поддержку после того, как парламент проголосовал за его отставку. Объединившись, депутаты из левой коалиции «Новый народный фронт» и ультраправой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» осудили действия Барнье. Причиной стал бюджет на 2025 год, который премьер попытался провести в обход Национальной ассамблеи, что оппозиция сочла нарушением интересов граждан.
В 2017 году Франсуа Байру поддержал кандидатуру Эммануэля Макрона и вскоре занял пост министра юстиции. Однако его карьера в правительстве оказалась короткой: через 35 дней после назначения Байру ушёл в отставку из-за коррупционного скандала. Следствие подозревало, что сотрудники партии Байру числились помощниками депутатов Европарламента лишь формально, получая зарплату за невыполненную работу. Хотя Макрону удалось сгладить последствия, министерский пост пришлось покинуть.
Позднее, в 2022 и 2023 годах, дело рассматривалось в Парижском суде. Несколько фигурантов были признаны виновными, однако сам Байру был оправдан.
Ситуация в парламенте Франции сейчас крайне сложная: ни одна партия не обладает абсолютным большинством. Последний вотум недоверия, приведший к отставке премьера Мишеля Барнье, стал возможен благодаря временной коалиции левых и партии Марин Ле Пен. Теперь Ле Пен заявила, что её партия воздержится от резкой критики Байру, если тот согласится учитывать их требования по бюджету. В частности, «Национальное объединение» настаивает на сохранении социальных выплат и пенсий. Однако без сокращения расходов сбалансировать бюджет будет крайне затруднительно.
Ранее сообщалось, что на пост премьера также претендовали 38-летний министр вооруженных сил Себастьен Лекорню и 61-летний социалист Бернар Казнев, который до этого уже занимал пост главы правительства.