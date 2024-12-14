Нового премьера Франции Франсуа Байру судили по делу о коррупции

Ситуация в парламенте Франции сейчас крайне сложная: ни одна партия не обладает абсолютным большинством. Последний вотум недоверия, приведший к отставке премьера Мишеля Барнье, стал возможен благодаря временной коалиции левых и партии Марин Ле Пен. Теперь Ле Пен заявила, что её партия воздержится от резкой критики Байру, если тот согласится учитывать их требования по бюджету. В частности, «Национальное объединение» настаивает на сохранении социальных выплат и пенсий. Однако без сокращения расходов сбалансировать бюджет будет крайне затруднительно.