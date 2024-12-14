Курды попросили США о помощи из-за сирийских повстанцев и Турции

В последние дни курдские СДС утратили контроль над несколькими зонами в Сирии, в том числе городами Манбидж (его в Турции называли «крупнейшим оплотом террористов к западу от реки Евфрат») и Дейр-эз-Зор (этот город они контролировали всего несколько дней). В оба населенных пункта вошли повстанцы. Генерал также заявил об их атаках на город Кобани (Айн-эль-Араб, расположен недалеко от Манбиджа), где в основном проживают курды.