Курды попросили США о помощи из-за сирийских повстанцев и Турции

Сирийские курды обращаются за помощью к США, чтобы они оказали давление на Турцию в связи с нападением повстанцев на курдские силы, передает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявление командующего курдскими Сирийскими демократическими силами (СДС) генерала Мазлума Абди.
«Я надеюсь, что США окажут достаточное политическое давление, чтобы остановить эти нападения на наш регион. Пока этого недостаточно», — сказал он.
Из-за нападений СДС были вынуждены приостановить борьбу с «Исламским государством» (ИГ, признано в России террористической организацией и запрещено), а США во многом полагались на курдские силы в борьбе с террористами, отмечает WSJ. По ее данным, более 900 американских военных находятся на северо-востоке и востоке Сирии (это зона курдов) для борьбы с ИГ и, по словам источников, останутся там для продолжения противодействия.
США поддерживают как СДС, так и силы повстанцев, пришедших к власти в Сирии 8 декабря после военного наступления и побега президента Башара Асада из страны. Основную роль среди повстанцев играет группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической и запрещена), которую также поддерживает Турция. Курдов Анкара считает террористами из-за их приверженности созданию независимого Курдистана. Также она недовольна связями курдов и Израиля.
Абди отметил, что курдов беспокоит связь ХТШ и Турции, поскольку последняя может подтолкнуть новые сирийские власти к тому, чтобы они «служили» турецким интересам в стране — а это противоречит интересам курдов. Он также добавил, что курды хотят децентрализации управления в Сирии и чтобы права меньшинств в стране были закреплены в Конституции.
В последние дни курдские СДС утратили контроль над несколькими зонами в Сирии, в том числе городами Манбидж (его в Турции называли «крупнейшим оплотом террористов к западу от реки Евфрат») и Дейр-эз-Зор (этот город они контролировали всего несколько дней). В оба населенных пункта вошли повстанцы. Генерал также заявил об их атаках на город Кобани (Айн-эль-Араб, расположен недалеко от Манбиджа), где в основном проживают курды.
Абди отметил, что в планах курдов — провести переговоры между СДС и новыми властями в Дамаске насчет роли курдов в стране. Sky News Arabia передавал, что власти курдской автономии решили поднять над своими учреждениями «флаг независимости», используемый оппозицией.