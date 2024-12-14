Сийярто назвал мирную Европу целью номер один для Венгрии

«Я мечтаю о мирной Европе, войну на ее территории надо остановить, необходимо спасти жизни многих людей. Если Украина снизит мобилизационный возраст, то погибнет много юношей. Нет, мы не хотим этого видеть, войну надо остановить. Мирная Европа — наша задача номер один. Второе — Европа должна не проигрывать, а выигрывать в вопросе конкурентоспособности. К сожалению, в последние годы она стала проигрывать именно из-за “сверхидеологизации” своей политики. Европейский союз — это не супердержава, а Брюссель — не столица империи. Европейский союз должен быть сообществом сильных государств, которые придерживаются своего национального и культурного наследия, религии и традиций. Именно это мы и пытались выстроить, было трудно, а времени, в течение которого мы возглавляли ЕС, для этого было недостаточно, но сделать удалось многое», — сказал Сийярто.