Сийярто назвал мирную Европу целью номер один для Венгрии

СОФИЯ, 14 декабря. /ТАСС/. Мир в Европе — это главная задача для Венгрии. Такую точку зрения в интервью Болгарскому национальному телевидению высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Я мечтаю о мирной Европе, войну на ее территории надо остановить, необходимо спасти жизни многих людей. Если Украина снизит мобилизационный возраст, то погибнет много юношей. Нет, мы не хотим этого видеть, войну надо остановить. Мирная Европа — наша задача номер один. Второе — Европа должна не проигрывать, а выигрывать в вопросе конкурентоспособности. К сожалению, в последние годы она стала проигрывать именно из-за “сверхидеологизации” своей политики. Европейский союз — это не супердержава, а Брюссель — не столица империи. Европейский союз должен быть сообществом сильных государств, которые придерживаются своего национального и культурного наследия, религии и традиций. Именно это мы и пытались выстроить, было трудно, а времени, в течение которого мы возглавляли ЕС, для этого было недостаточно, но сделать удалось многое», — сказал Сийярто.
«Мы рады, что на пост президента США был избран Дональд Трамп. Он — наша самая большая надежда на восстановление мира в регионе. Без него надежды бы не было, так как нынешняя администрация США ориентирована на войну. Президент Трамп дает надежду, что конфликт на Украине будет завершен. С его победой возвращение к нормальности будет более реальным», — сказал глава МИД Венгрии, отвечая на вопросы.