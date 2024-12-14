Шольц заявил, что Европа окажет помощь Сирии в восстановлении

В то же время он повторил, что сейчас в ФРГ проживают сотни тысяч сирийцев. «Некоторые беженцы рассчитывают, что скоро смогут вернуться на родину. И мы это поддерживаем — как только ситуация позволит это сделать», — подчеркнул Шольц. По его словам, те лица, которые успешно интегрировались в общество, могут спокойно оставаться в Германии.