Шольц заявил, что Европа окажет помощь Сирии в восстановлении

БЕРЛИН, 14 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что Европа окажет Сирии помощь в восстановлении.
«Также важно, чтобы Сирия сохранила свой суверенитет и территориальную целостность как государство. Ни одна страна не может быть задворками другой, более сильной», — заявил он в видеообращении, опубликованном в X. «Обеспечение этого — важнейшая задача нового руководства. Мы будем работать с ним на этой основе. Европа также поможет с восстановлением», — сказал канцлер.
В то же время он повторил, что сейчас в ФРГ проживают сотни тысяч сирийцев. «Некоторые беженцы рассчитывают, что скоро смогут вернуться на родину. И мы это поддерживаем — как только ситуация позволит это сделать», — подчеркнул Шольц. По его словам, те лица, которые успешно интегрировались в общество, могут спокойно оставаться в Германии.
Согласно информации МВД ФРГ, сейчас в стране проживают более 974 тыс. лиц сирийского происхождения. Федеральное агентство по вопросам занятости сообщило, что летом 230 тыс. сирийцев были трудоустроены. Порядка 6 тыс. работают врачами, что составляет 1,4% от общего числа медицинских работников в Германии (около 430 тыс.).