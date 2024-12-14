Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон на саммите ЕС предложит отправить войска на Украину

По данным украинских журналистов, речь идёт о миротворческом контингенте.

Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе саммита Евросоюза намерен предложить отправить войска на Украину, информирует «Страна.ua».

По данным украинского издания, речь идёт о миротворческом контингенте, который может быть направлен в случае прекращения огня.

«На декабрьском саммите ЕС французский лидер Макрон инициирует обсуждение размещения миротворцев на украинской территории в контексте урегулирования конфликта между Украиной и РФ», — говорится в публикации.

По словам источника, «дискуссия» станет неизбежной после визита Макрона в Польшу.

Ранее политолог Александр Асафов выразил мнение, что Макрон, скорее всего, получит отказ от польских властей в отправке миротворцев на Украину.

Макрон Эмманюэль