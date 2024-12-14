Times: ЕС займет жесткую позицию на переговорах с Британией

По информации издания, ЕС впервые после завершения переговоров о Brexit потребует от Великобритании признать юрисдикцию Европейского суда, а также гарантировать право рыболовецких судов из ЕС вести промысел в британских водах. В ЕС также выразили готовность отменить пограничные меры санитарного и фитосанитарного контроля, препятствующие британскому продовольственному экспорту, однако лишь в случае полной гармонизации британского законодательства в сфере сельского хозяйства и продовольствия с европейским.