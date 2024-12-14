Times: ЕС займет жесткую позицию на переговорах с Британией

ЛОНДОН, 14 декабря. /ТАСС/. Евросоюз намерен занять жесткую позицию на предстоящих переговорах о пересмотре торговых отношений с Великобританией. Об этом сообщает газета The Times, ссылаясь на попавшие в ее распоряжение документы с черновым изложением переговорной позиции Брюсселя.
По информации издания, ЕС впервые после завершения переговоров о Brexit потребует от Великобритании признать юрисдикцию Европейского суда, а также гарантировать право рыболовецких судов из ЕС вести промысел в британских водах. В ЕС также выразили готовность отменить пограничные меры санитарного и фитосанитарного контроля, препятствующие британскому продовольственному экспорту, однако лишь в случае полной гармонизации британского законодательства в сфере сельского хозяйства и продовольствия с европейским.
Брюссель также добивается расширения прав европейской молодежи приезжать в Великобританию, чтобы там учиться и работать. Ожидается, что официально эти требования будут озвучены на заседании совета министров Евросоюза на следующей неделе, а сам переговорный процесс планируется начать в 2025 году.
Представители британского рыболовецкого сообщества выступили с жесткой критикой предложений Брюсселя, заявив, что они подрывают право Лондона осуществлять независимую политику в сфере защиты своих морских ресурсов. Как пишет The Times, Франция не хочет, чтобы природоохранные меры имели «социально-экономические последствия для рыболовов ЕС».
«Это совершенно беспринципное, самозабвенное и корыстное разграбление Соединенного Королевства в пользу занимающихся рыболовством стран ЕС, которые полностью игнорируют обязательства самого Евросоюза в сфере природоохраны», — заявил изданию один из основателей британской природозащитной организации Blue Marine Foundation Чарльз Кловер.
Кир Стармер, возглавивший правительство лейбористов по итогам выборов, прошедших в Соединенном Королевстве в июле, пообещал осуществить перезагрузку отношений между Лондоном и Брюсселем. При этом в британском кабмине подчеркивают, что с Брюсселем не будет вестись диалог о возвращении королевства в таможенный союз и единый рынок ЕС.