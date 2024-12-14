Конгрессмен обвинил ФБР в утаивании информации о дронах над двумя штатами

Член комитета по разведке палаты представителей США, Джош Готтхаймер, заявил, что Федеральная служба безопасности (ФБР) и министерство внутренней безопасности скрывают информацию об неопознанных дронах, которые в последние недели замечены в небе над Нью-Джерси и пригородами Нью-Йорка.
По словам Готтхаймера, эти агентства, наряду с Федеральным управлением гражданской авиации, обязаны предоставить более полную информацию общественности, поскольку они отвечают за безопасность воздушного пространства.
Американский конгрессмен отметил, что появление неопознанных летательных объектов вызывает множество вопросов и обеспокоенность среди местных жителей Нью-Джерси.
Множество жалоб поступает из региона по поводу дронов, которые постоянно появляются в небе. Готтхаймер добавил, что на следующей неделе у него запланирован засекреченный брифинг, однако подчеркнул, что информация, предоставляемая властями, всё ещё недостаточна, что вызывает тревогу среди граждан.
Кроме того, он призвал к более внимательному контролю за движением этих объектов и, в случае угрозы безопасности военных баз, критической инфраструктуры или полицейских участков, предлагал рассмотреть возможность их уничтожения.
Информация о беспилотниках в районе Нью-Джерси и пригородах Нью-Йорка привлекла внимание властей США. ФБР подтвердило, что в последние недели получает многочисленные сообщения о появлении групп дронов в этом регионе. Местные власти требуют от федеральных структур расследовать ситуацию, особенно учитывая близость военных объектов, инфраструктурных объектов и даже недвижимости бывшего президента Дональда Трампа. По словам свидетелей, дроны исчезают, как только за ними начинают следить.
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