Конгрессмен обвинил ФБР в утаивании информации о дронах над двумя штатами

Информация о беспилотниках в районе Нью-Джерси и пригородах Нью-Йорка привлекла внимание властей США. ФБР подтвердило, что в последние недели получает многочисленные сообщения о появлении групп дронов в этом регионе. Местные власти требуют от федеральных структур расследовать ситуацию, особенно учитывая близость военных объектов, инфраструктурных объектов и даже недвижимости бывшего президента Дональда Трампа. По словам свидетелей, дроны исчезают, как только за ними начинают следить.