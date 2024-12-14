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Блинкен попросил Ирак не допустить поставок Ираном оружия в Сирию

В настоящее время Тегеран не производит поставки оружия через Ирак.

Источник: Аргументы и факты

Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к премьер-министру Ирака Мохаммеду аль-Судани с просьбой предотвратить возможность поставок иранского оружия в Сирию.

Эта информация была опубликована Bloomberg со ссылкой на анонимного американского источника.

Ранее сообщалось, что Блинкен провёл встречу с аль-Судани в Багдаде, на которой подтвердил поддержку Вашингтоном переходного процесса в Сирии. Во время своей неофициальной остановки в столице Ирака Блинкен попросил премьер-министра не позволить Ирану использовать территорию Ирака для транспортировки оружия и других военных поставок в Сирию.

Между тем сирийские курды выразили опасение, что останутся без поддержки США после возвращения избранного президента Штатов Дональда Трампа в Белый дом.