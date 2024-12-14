Блинкен попросил Ирак не допустить поставок Ираном оружия в Сирию

Ранее сообщалось, что Блинкен провёл встречу с аль-Судани в Багдаде, на которой подтвердил поддержку Вашингтоном переходного процесса в Сирии. Во время своей неофициальной остановки в столице Ирака Блинкен попросил премьер-министра не позволить Ирану использовать территорию Ирака для транспортировки оружия и других военных поставок в Сирию.