Блинкен попросил Ирак не допустить поставок Ираном оружия в Сирию

Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к премьер-министру Ирака Мохаммеду аль-Судани с просьбой предотвратить возможность поставок иранского оружия в Сирию.
Эта информация была опубликована Bloomberg со ссылкой на анонимного американского источника.
Ранее сообщалось, что Блинкен провёл встречу с аль-Судани в Багдаде, на которой подтвердил поддержку Вашингтоном переходного процесса в Сирии. Во время своей неофициальной остановки в столице Ирака Блинкен попросил премьер-министра не позволить Ирану использовать территорию Ирака для транспортировки оружия и других военных поставок в Сирию.
Между тем сирийские курды выразили опасение, что останутся без поддержки США после возвращения избранного президента Штатов Дональда Трампа в Белый дом.