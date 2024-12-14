Трамп призвал сбивать загадочные беспилотники, замеченные над США

Сообщения о беспилотниках над Нью-Джерси привлекли внимание властей, в ФБР заявляли, что уже несколько недель получают от общественности сведения о кластерах дронов над штатом. Местное руководство требовало от федеральных ведомств разобраться в происходящем, поскольку в штате находятся военные и инфраструктурные объекты и даже недвижимость избранного президента Дональда Трампа, а дроны якобы исчезают, как только за ними начинают вести наблюдение.