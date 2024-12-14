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Трамп призвал сбивать загадочные беспилотники, замеченные над США

ВАШИНГТОН, 14 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп призвал сбивать таинственные беспилотники, которые наблюдают жители Штатов.

Источник: AP 2024

«Загадочные дроны появляются надо всей страной. Может ли такое происходить при неведении нашего правительства — я так не думаю. Известите общественность сейчас же. Иначе — сбивайте их», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Ранее Белый дом заявил, что федеральные власти не могут установить, что за дроны размером с внедорожник несколько недель замечают в небе жители американского штата Нью-Джерси. Правоохранители изучают вопрос, но однозначно могут сказать только, что ситуация не представляет угрозы национальной или общественной безопасности, а активность не является зловредной или преступной, заявил представитель действующей администрации.

Сообщения о беспилотниках над Нью-Джерси привлекли внимание властей, в ФБР заявляли, что уже несколько недель получают от общественности сведения о кластерах дронов над штатом. Местное руководство требовало от федеральных ведомств разобраться в происходящем, поскольку в штате находятся военные и инфраструктурные объекты и даже недвижимость избранного президента Дональда Трампа, а дроны якобы исчезают, как только за ними начинают вести наблюдение.

Пентагон ранее заявил, что активность в небе над Нью-Джерси не исходит от иностранных соперников.

Трамп Дональд