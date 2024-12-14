Шольц заявил, что Европа поможет САР в её восстановлении

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что европейские государства помогут Сирийской Арабской Республике в её восстановлении.
По его словам, Европа должна сотрудничать с новым руководством САР.
«После всех страданий все сирийцы заслуживают жить свободно и в безопасности. Обеспечить это — важнейшая задача нового руководства. Мы будем сотрудничать с ним на этой основе», — написал Шольц в соцсети X*.
Он также добавил, что в настоящее время в ФРГ живут «сотни тысяч сирийцев».
Ранее сообщалось, что Шольц и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого отметили, что уход президента САР Башара Асада со своего поста следует рассматривать как «очень хорошее событие».
Ранее сообщалось, что власти ФРГ, Австрии, Швеции, Дании и Норвегии приостановили процесс рассмотрения заявок на предоставление убежища сирийским беженцам.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.