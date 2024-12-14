Лидер ХДС исключил сотрудничество с Шольцем в правительстве после выборов в ФРГ

БЕРЛИН, 14 декабря. /ТАСС/. Кандидат на пост канцлера ФРГ от оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц исключил возможное сотрудничество с действующим канцлером Олафом Шольцем (СДПГ) в правительстве после федеральных выборов. Об этом он заявил в интервью газете Rheinische Post.
Отвечая на вопрос, может ли он представить себе совместную работу в правительстве вместе с Шольцем после федеральных выборов, Мерц заявил, что это исключено «при любом возможном раскладе».
В то же время он утверждал, что Шольц оставляет страну в глубоком кризисе, и теперь даже главы государств и правительств Евросоюза, независимо от партийной принадлежности, отворачиваются от него. «Он больше не будет участвовать ни в каких проектах в Европе. У нас были хорошие и не очень хорошие канцлеры, но Олаф Шольц представляет собой самую низкую точку за 75 лет существования Федеративной Республики Германия», — констатировал лидер ХДС.
Ранее Шольц заявил в эфире радиостанции Deutschlandfunk Kultur, что не намерен занимать пост вице-канцлера страны, если победу на федеральных выборах одержит Мерц. Рейтинг ХДС/ХСС колеблется на уровне 30−32%, у СДПГ — 15−17%. Шольц является кандидатом от социал-демократов и главным соперником Мерца. Прежде чем стать канцлером, Шольц был вице-канцлером и министром финансов в правительстве Ангелы Меркель в период с 2018 по 2021 год.
В среду Шольц, выступая со специальным заявлением, сообщил, что, в соответствии со статьей 68 конституции, направил председателю Бундестага запрос о вынесении на голосование вопроса о доверии. Тем самым, по его словам, он хотел бы расчистить путь для досрочных федеральных выборов. Дебаты по вотуму доверия в Бундестаге запланированы на 16 декабря. Если депутаты Бундестага откажут канцлеру в доверии, будут проведены досрочные парламентские выборы 23 февраля 2025 года.