Лидер ХДС исключил сотрудничество с Шольцем в правительстве после выборов в ФРГ

В то же время он утверждал, что Шольц оставляет страну в глубоком кризисе, и теперь даже главы государств и правительств Евросоюза, независимо от партийной принадлежности, отворачиваются от него. «Он больше не будет участвовать ни в каких проектах в Европе. У нас были хорошие и не очень хорошие канцлеры, но Олаф Шольц представляет собой самую низкую точку за 75 лет существования Федеративной Республики Германия», — констатировал лидер ХДС.