Кабмин поручил разработать предложения по отмене скидок на спиртное

Документ предусматривает проведение анализа существующей практики применения скидок на алкоголь и подготовку предложений о возможности введения ограничений. Срок выполнения поручения установлен до 15 апреля 2025 года. За выполнение задачи отвечают Минпромторг, Минздрав, Роспотребнадзор, Минфин и Минсельхоз России.