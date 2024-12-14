Сирийская оппозиция раскрыла сроки подготовки к свержению Асада

Для координации действий разрозненных группировок оппозиции было создано единое командование «Аль-Фатх аль-Мубин». Планировалось, что силы на севере будут двигаться к Дамаску с этого направления, а те, что были на подконтрольном правительству юге в подполье, присоединились бы к боевым действиям после взятия ХТШ Хомса. Но южные группировки выступили раньше и оказались в Дамаске быстрее ХТШ.