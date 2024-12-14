Сирийская оппозиция раскрыла сроки подготовки к свержению Асада

Сирийские оппозиционные силы, которые 8 декабря захватили власть в Дамаске спустя менее чем две недели после начала наступления на севере страны, занимались планированием операции год, а подготовкой в целом — несколько лет, рассказал The Guardian глава военного крыла «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической организацией и запрещена) Абу Хассан аль-Хамви.
«После последней кампании [в августе 2019 года], в ходе которой мы потеряли значительную территорию, все революционные группировки осознали критическую опасность — основной проблемой было отсутствие единого руководства и контроля над боевыми действиями», — рассказал аль-Хамви. Военным крылом ХТШ он руководит уже пять лет.
Guardian напоминает, что в 2019-м сирийская правительственная армия вытеснила повстанцев в провинцию Идлиб на северо-западе Сирии, в 2020-м при посредничестве Турции было заключено соглашение о прекращении огня, и оппозиция находилась в Идлибе до начала своего наступления 27 ноября.
К 30 ноября повстанцам удалось занять восток провинции Идлиб, также они вошли в город Алеппо. К 5 декабря они контролировали более южный город Хама. В ночь на 8 декабря они взяли Хомс на юге страны, к утру были в Дамаске. Президент Башар Асад в то же время покинул страну, он находится в Москве.
Оппозиция занималась как политическим объединением, так и подготовкой своих военных ресурсов. По словам аль-Хамви, была тщательно изучена тактика поддерживавших Асада войск. Также начался выпуск своего оружия и транспорта, в том числе появилось подразделение беспилотников.
Для координации действий разрозненных группировок оппозиции было создано единое командование «Аль-Фатх аль-Мубин». Планировалось, что силы на севере будут двигаться к Дамаску с этого направления, а те, что были на подконтрольном правительству юге в подполье, присоединились бы к боевым действиям после взятия ХТШ Хомса. Но южные группировки выступили раньше и оказались в Дамаске быстрее ХТШ.
Помимо исламистов и оппозиции, часть территории Сирии (северо-восток) контролируют курды, которые в нескольких точках вступили в столкновения с повстанцами. Но они также планируют провести переговоры с новой властью в Дамаске о судьбе курдов в стране.
«Мы утверждаем, что меньшинства в Сирии являются частью нации и имеют право на свои ритуалы, образование и услуги, как и любой другой гражданин Сирии. Режим [Асада] посеял рознь, и мы стараемся, насколько это возможно, преодолеть эти разногласия», — сказал аль-Хамви.