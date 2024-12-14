Бердск остался без мэра — глава города досрочно сложил полномочия

Пост главы стотысячного города Бурдин занимал с марта 2023 года, прослужив в должности мэра 1 год и 9 месяцев. За этот период он зарекомендовал себя, как активный и публичный чиновник. По мнению жителей Бердска, легко и открыто шёл на контакт с населением, прислушивался к их запросам.