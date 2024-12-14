Бердск остался без мэра — глава города досрочно сложил полномочия

Пост главы стотысячного города Бурдин занимал с марта 2023 года, прослужив в должности мэра 1 год и 9 месяцев. За этот период он зарекомендовал себя, как активный и публичный чиновник. По мнению жителей Бердска, легко и открыто шёл на контакт с населением, прислушивался к их запросам.
Первые разговоры о возможном переходе Бурдина в областное правительство начались несколько месяцев назад и достигли своего пика в ноябре 2024 года.
Уже известно, что в ближайший понедельник, 16 декабря, Роман Бурдин займёт пост министра региональной политики Новосибирской области.
А пока в привычном ему режиме он поделился информацией об отставке через соцсети, где публиковал много видеоотчетов о своей деятельности, снятых самостоятельно на свой смартфон.
Роман Бурдин подчеркнул, что покидает должность по собственному желанию. Известно, что обязанности градоначальника временно будет исполнять первый вице-мэр Сергей Лавров.
Напомним, портал «Сиб.фм» рассказывал о деятельности 50-летнего Романа Бурдина в должности мэра Бердска.