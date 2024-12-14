Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бердск остался без мэра — глава города досрочно сложил полномочия

В пятницу 13-го декабря руководитель Бердской городской администрации Роман Бурдин подписал распоряжение о досрочном прекращении своих должностных полномочий.

Пост главы стотысячного города Бурдин занимал с марта 2023 года, прослужив в должности мэра 1 год и 9 месяцев. За этот период он зарекомендовал себя, как активный и публичный чиновник. По мнению жителей Бердска, легко и открыто шёл на контакт с населением, прислушивался к их запросам.

Первые разговоры о возможном переходе Бурдина в областное правительство начались несколько месяцев назад и достигли своего пика в ноябре 2024 года.

Уже известно, что в ближайший понедельник, 16 декабря, Роман Бурдин займёт пост министра региональной политики Новосибирской области.

А пока в привычном ему режиме он поделился информацией об отставке через соцсети, где публиковал много видеоотчетов о своей деятельности, снятых самостоятельно на свой смартфон.

Роман Бурдин подчеркнул, что покидает должность по собственному желанию. Известно, что обязанности градоначальника временно будет исполнять первый вице-мэр Сергей Лавров.

Напомним, портал «Сиб.фм» рассказывал о деятельности 50-летнего Романа Бурдина в должности мэра Бердска.