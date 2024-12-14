Демешин: «Я готов работать с любым, кто нацелен на созидание и на служение»

В недавнем интервью губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин рассказал, что готов к сотрудничеству с профессионалами, которые стремятся улучшать регион и повышать качество жизни его жителей. Он поделился своим видением дальнейшего развития края. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Дмитрий Демешин рассказал, что Хабаровский край переживает непростые времена. Санкции, специальная военная операция и структурные изменения в экономике требуют нестандартных решений. По его словам, основная задача сегодня — развитие региона. Для этого губернатор делает акцент на привлечение инвесторов, модернизацию предприятий и создание комфортных условий для жизни и работы в крае.
«Для меня важно, чтобы каждый бюджетный рубль был эффективно вложен. Это дороги, мосты, школы, больницы — всё, что делает жизнь людей комфортнее», — сказал Дмитрий Демешин.
По словам губернатора, важной частью его работы остается борьба с коррупцией. Он уверен, что она мешает развитию региона, и старается устранить ее причины. Говоря о своей команде, глава региона отметил, что не разделяет людей по политическим взглядам.
«Я готов работать с любым, кто нацелен на созидание и служение. Для меня важны профессионализм и порядочность», — сказал он.
Губернатор уверен, что эффективность власти оценивается по результатам, а не по ярлыкам. Для него приоритетом остается создание безопасных и комфортных условий для жителей Хабаровского края.