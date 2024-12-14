Демешин: «Я готов работать с любым, кто нацелен на созидание и на служение»

Дмитрий Демешин рассказал, что Хабаровский край переживает непростые времена. Санкции, специальная военная операция и структурные изменения в экономике требуют нестандартных решений. По его словам, основная задача сегодня — развитие региона. Для этого губернатор делает акцент на привлечение инвесторов, модернизацию предприятий и создание комфортных условий для жизни и работы в крае.