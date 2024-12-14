Герой России Сергей Лысюк предложил возродить орден Славы трех степеней

Сергей Лысюк, Герой России и заместитель председателя общественного совета при МЧС, предложил возродить в России Орден Славы трёх степеней.
Награда, учреждённая 8 ноября 1943 года, вручалась за личные заслуги рядовому и сержантскому составу Красной Армии, а также младшим лейтенантам авиации.
Лысюк отметил, что участники специальной военной операции нередко возвращаются после нескольких ротаций, не имея даже минимальных знаков отличия. Он предложил обратиться к министру обороны и администрации президента с просьбой пересмотреть подход к вопросам награждения. По его мнению, традицию вручения Ордена Славы времён Великой Отечественной войны стоило бы возродить.
Ветеран подчеркнул, что в зоне боевых действий нет полностью безопасных мест — даже те, кто работает на кухне, находятся под постоянной угрозой. Однако их заслуги часто остаются без признания и наград.
Накануне президент России Владимир Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени главе Чечни Рамзану Кадырову.