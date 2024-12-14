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В январе нас ждёт мощнейший катаклизм, считает Хазин

В конце января 2025 года весь мир почти наверняка столкнётся с мощнейшим политическим катаклизмом.

Источник: ДЕЙТА

Такой прогноз сделал известный российский экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU.

В своём Телеграм-канале эксперт рассказал о том, что грядущие потрясения, вероятнее всего, будут связаны с резким обострением ситуации на Ближнем Востоке. Эти события будут иметь очень серьёзные последствия для России, в частности, в области изменения цен на нефть.

Эти катаклизмы также очень резко изменят всю существующую систему глобальной логистики, мировых активов и т. д., считает специалист. В этой связи, самые большие трудности в ближайшие месяцы возникнут у тех, кто занимается бизнесом, предупредил экономист.

Кроме этого, как полагает эксперт, большим ударом для всей мировой системы хозяйствования станет окончательное разрушение старой модели капитализма, основной на долларе и всех связанных с ним Бреттон-Вудских либеральных институтов, отметил эксперт.

экономика