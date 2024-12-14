В январе нас ждёт мощнейший катаклизм, считает Хазин

Такой прогноз сделал известный российский экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU.
В своём Телеграм-канале эксперт рассказал о том, что грядущие потрясения, вероятнее всего, будут связаны с резким обострением ситуации на Ближнем Востоке. Эти события будут иметь очень серьёзные последствия для России, в частности, в области изменения цен на нефть.
Эти катаклизмы также очень резко изменят всю существующую систему глобальной логистики, мировых активов
Кроме этого, как полагает эксперт, большим ударом для всей мировой системы хозяйствования станет окончательное разрушение старой модели капитализма, основной на долларе и всех связанных с ним Бреттон-Вудских либеральных институтов, отметил эксперт.