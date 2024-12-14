В январе нас ждёт мощнейший катаклизм, считает Хазин

В своём Телеграм-канале эксперт рассказал о том, что грядущие потрясения, вероятнее всего, будут связаны с резким обострением ситуации на Ближнем Востоке. Эти события будут иметь очень серьёзные последствия для России, в частности, в области изменения цен на нефть.