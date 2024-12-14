WP уличила бывшего президента Сирии Башара Асада в «роскошном образе жизни»

О планах Асада не знали даже его близкие родственники. Он не сказал своему младшему брату Махеру Асаду, командующему элитной 4-й бронетанковой дивизией, что собирается уезжать из страны. По информации источников Reuters, Махер Асад улетел на вертолете в Ирак, а затем в Россию. Двоюродные братья Асада, Эхаб и Эйад, находились в Дамаске, когда туда вошли боевики. Они пытались сбежать на машине в Ливан, однако, по неподтвержденной информации, попали в засаду с перестрелкой. Их дальнейшая судьба неизвестна.