Досрочные выборы депутатов проходят в посёлке Хабаровского края

Голосование проходит в двухдневном формате с 14 по 15 декабря. В избирательной кампании участвуют девять кандидатов: единороссы Елизавета Бурдуковская, Ольга Козлова, Анастасия Рехтина, Валентина Скрипко и Юлия Эдельман, а также самовыдвиженцы Елена Бурилина, Татьяна Егорова, Людмила Слока и Антон Тинт.
Право голоса имеют около 500 человек. Голосование организует участковая избирательная комиссия участка № 696. Избирательный участок работает с 8:00 до 20:00.
Для избирателей, которые сегодня не могут прийти на участок, есть возможность проголосовать на дому. Заявки принимаются устно или письменно в участковую комиссию до 14:00 15 декабря.