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Полицию Казахстана перевели на усиленный вариант несения службы

С 14 декабря весь личный состав органов внутренних дел переведен на усиленный вариант несения службы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

В преддверии и во время празднования Дня Независимости полиция усиливает работу по обеспечению общественного порядка, спокойствия и безопасности граждан, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

В местах проведения праздничных мероприятий, а также в местах массового скопления граждан и на объектах, подлежащих государственной охране, плотность нарядов увеличена. Усиливается контроль с помощью систем видеонаблюдения центров оперативного управления.

Министерство внутренних дел принимает все необходимые меры для обеспечения надлежащего уровня общественной безопасности в период проведения мероприятий.