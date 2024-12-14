Полицию Казахстана перевели на усиленный вариант несения службы

В преддверии и во время празднования Дня Независимости полиция усиливает работу по обеспечению общественного порядка, спокойствия и безопасности граждан, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.
В местах проведения праздничных мероприятий, а также в местах массового скопления граждан и на объектах, подлежащих государственной охране, плотность нарядов увеличена. Усиливается контроль с помощью систем видеонаблюдения центров оперативного управления.
Министерство внутренних дел принимает все необходимые меры для обеспечения надлежащего уровня общественной безопасности в период проведения мероприятий.