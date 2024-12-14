Силы полиции стянули к парламенту Грузии, где пройдут выборы президента

Двадцать шестого октября в Грузии прошли парламентские выборы, на которых с результатом в 53,93% голосов победила правящая партия «Грузинская мечта», выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций. Кроме того, в парламент прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают итоги голосования. Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на запрет на политическую деятельность по конституции, призвала к протестам. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от «коктейля Молотова». Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водометы.