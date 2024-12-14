Шавкат Мирзиёев дал старт запуску 18 крупных энергетических объектов

Состоялся запуск 24 проектов общей стоимостью более $7 млрд. В частности, в Бухарской, Навоийской, Наманганской и Ташкентской областях подключены к сети 5 солнечных и ветровых электростанций общей мощностью около 2,3 тысячи мегаватт, а также 5 высоковольтных подстанций. Впервые в Узбекистане, в Андижане и Фергане, создана система хранения энергии мощностью 300 мегаватт. В Кашкадарье введена в строй электростанция мощностью 400 мегаватт, в Ташкенте — современная когенерационная установка, а в Андижане, Сурхандарье и Ташкентской областях — 4 малые гидроэлектростанции.

В целом в 2025 году в стране будет произведено 84 млрд кВт·ч электроэнергии, что на 25 млрд кВт·ч или в 1,5 раза больше по сравнению с 2016 годом.

Выступая на церемонии, Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что все эти проекты реализуются за счет прямых иностранных инвестиций. Выражена благодарность компаниям из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Турции, Китая и Германии, а также международным институтам, таким как Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Исламский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк , за плодотворное сотрудничество.

Это увеличит потребность в электроэнергии в 1,5 раза в течение следующих пяти лет. Кроме того, в рамках Парижского соглашения планируется сократить выбросы вредных газов на 35% к 2030 году.

Во-первых, до 2030 года будут построены дополнительные «зеленые мощности» на 19 тысяч мегаватт, доля возобновляемой энергии будет увеличена до 54%. Уже к 2025 году планируется ввести 18 солнечных и ветровых станций мощностью 3,4 тысячи мегаватт, а также системы хранения энергии мощностью 1,8 тысячи мегаватт. Это увеличит объемы производства «зеленой энергии» до 12 млрд кВт·ч в следующем году. Также в течение двух лет совместно с частными партнерами будет реализована масштабная программа по созданию более 2 тысяч малых и микрогидроэлектростанций.