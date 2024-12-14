В Грузии начались президентские выборы

Действующий президент Саломе Зурабишвили ранее заявила, что не уйдет с поста президента, так как считает, что «при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов». Она также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. Весь процесс президентских выборов она назвала «пародией». На это премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает «эмоциональное состояние Зурабишвили», но «в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту».