Россию пытались атаковать 37 беспилотников. Военная операция, день 1025-й

9:03.
9:00 Два мирных жителя Горловки пострадали во время атаки беспилотника ВСУ на автобус. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.
По его словам, ВСУ с дрона сбросили взрывчатку на служебный автобус одного из предприятий в поселке Химик в Никитовском районе.
8:57 ВСУ испытывают серьезные проблемы из-за дефицита ресурсов и отсутствия ротации в войсках вплоть до того, что они даже не могут построить оборонительные сооружения, сообщило французское издание Le Figaro со ссылкой на источник во французской армии. По его словам, украинские военные лишены возможности удерживать свой позиции.
8:52 Нападение двух украинок из движения Femen с бензопилами на «сломанный стул» перед штаб-квартирой ООН в Женеве — это абсолютный позор и плевок на мир, заявил в соцсети X официальный представитель молодежного крыла «Демократического союза центра», крупнейшей партии в парламенте Швейцарии, Энзо Малорджо.
В пятницу активистики феминистского движения повредили бензопилой памятник перед штаб-квартирой ООН в Женеве, чтобы выразить недовольство позицией ООН на фоне ситуации на Украине. Их задержали.
8:40 Суд апелляционной инстанции признал блогера Настю Ивлееву виновной в дискредитации ВС РФ, сообщает ТАСС. Московский городской суд утвердил решение Тверского суда Москвы о назначении ей штрафа в размере 50 тысяч рублей.
8:35 МВД России объявило в розыск полковника ВСУ Сергея Савченко, руководившего обстрелом пекарни в Лисичанске в Луганской народной республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы правоохранительных органов.
ВСУ нанесли удар по пекарне в Лисичанске 3 февраля. ТАСС и РИА Новости со ссылкой на военных следователей СК России сообщали, что для удара использовалась ракетная система залпового огня HIMARS. При обстреле погибли 28 человек.
8:30 ВС РФ, продвигаясь в Часовом Яре в ДНР, частично выбили подразделения ВСУ из Часовярского огнеупорного комбината. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
8:25 На территории нескольких муниципалитетов Краснодарского края уничтожили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
8:22 Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 37 украинских БПЛА над Кубанью, Курской, Брянской и Орловской областями, акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны России.
8:20 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1025-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.