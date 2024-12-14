Россию пытались атаковать 37 беспилотников. Военная операция, день 1025-й

8:57 ВСУ испытывают серьезные проблемы из-за дефицита ресурсов и отсутствия ротации в войсках вплоть до того, что они даже не могут построить оборонительные сооружения, сообщило французское издание Le Figaro со ссылкой на источник во французской армии. По его словам, украинские военные лишены возможности удерживать свой позиции.