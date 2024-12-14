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«Духовной цензуры» в Узбекистане не будет. По крайней мере пока

Министерство юстиции Узбекистана сделало заявление, развеяв слухи о введении так называемой «духовной цензуры».

Ранее Центр духовности и просветительства выступил с инициативой проводить «духовную экспертизу» медиапродукции. Предлагалось оценивать сериалы, фильмы, мультфильмы, песни и контент для соцсетей на предмет соответствия национальным и общечеловеческим ценностям, а также «духовно-нравственным критериям».

Что это означало?

Предполагалось, что специально созданная группа будет решать, что можно показывать, а что нельзя. Формулировки звучали благородно, но в реальности такой механизм мог легко превратиться в инструмент жёсткой цензуры. Ведь понятие «духовно-нравственных критериев» не было четко определено. Это создавало риск субъективных оценок, ущемления свободы выражения мнений и подавления творческой деятельности, не соответствующей рамкам «одобряемого».

Заявление Минюста

Сегодня Министерство юстиции пояснило, что такие инициативы, как «духовная экспертиза», не соответствуют действующему законодательству. Согласно законам Узбекистана, любые акты, затрагивающие права и интересы граждан, должны проходить государственную регистрацию в Минюсте.

Решение Центра духовности не было зарегистрировано, а значит, не имеет юридической силы. Поэтому решение о введении «духовной экспертизы» медиапродукции отменено и отозвано органами, принявшими этот документ.

Что дальше?

Специалистам Центра духовности было рекомендовано направлять свои предложения в уполномоченные органы, если они считают, что какая-либо медиапродукция нарушает действующее законодательство. Но теперь речь идет исключительно о законности, а не о расплывчатых «духовно-нравственных критериях».

Почему это важно?

Отмена идеи «духовного патруля» — это шаг к сохранению свободы творчества и права на самовыражение в Узбекистане. Контроль над медиаконтентом в формате духовной цензуры мог бы стать препятствием для развития искусства, музыки, кино и социальных медиа в стране.

На данном этапе можно выдохнуть. Но вопрос остается открытым: станет ли эта идея прологом к новым попыткам усиления контроля над медиапродукцией? Время покажет.