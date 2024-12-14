«Духовной цензуры» в Узбекистане не будет. По крайней мере пока

Ранее Центр духовности и просветительства выступил с инициативой проводить «духовную экспертизу» медиапродукции. Предлагалось оценивать сериалы, фильмы, мультфильмы, песни и контент для соцсетей на предмет соответствия национальным и общечеловеческим ценностям, а также «духовно-нравственным критериям».
Что это означало?
Предполагалось, что специально созданная группа будет решать, что можно показывать, а что нельзя. Формулировки звучали благородно, но в реальности такой механизм мог легко превратиться в инструмент жёсткой цензуры. Ведь понятие «духовно-нравственных критериев» не было четко определено. Это создавало риск субъективных оценок, ущемления свободы выражения мнений и подавления творческой деятельности, не соответствующей рамкам «одобряемого».
Заявление Минюста
Сегодня Министерство юстиции пояснило, что такие инициативы, как «духовная экспертиза», не соответствуют действующему законодательству. Согласно законам Узбекистана, любые акты, затрагивающие права и интересы граждан, должны проходить государственную регистрацию в Минюсте.
Решение Центра духовности не было зарегистрировано, а значит, не имеет юридической силы. Поэтому решение о введении «духовной экспертизы» медиапродукции отменено и отозвано органами, принявшими этот документ.
Что дальше?
Специалистам Центра духовности было рекомендовано направлять свои предложения в уполномоченные органы, если они считают, что какая-либо медиапродукция нарушает действующее законодательство. Но теперь речь идет исключительно о законности, а не о расплывчатых «духовно-нравственных критериях».
Почему это важно?
Отмена идеи «духовного патруля» — это шаг к сохранению свободы творчества и права на самовыражение в Узбекистане. Контроль над медиаконтентом в формате духовной цензуры мог бы стать препятствием для развития искусства, музыки, кино и социальных медиа в стране.
На данном этапе можно выдохнуть. Но вопрос остается открытым: станет ли эта идея прологом к новым попыткам усиления контроля над медиапродукцией? Время покажет.