«Духовной цензуры» в Узбекистане не будет. По крайней мере пока

Предполагалось, что специально созданная группа будет решать, что можно показывать, а что нельзя. Формулировки звучали благородно, но в реальности такой механизм мог легко превратиться в инструмент жёсткой цензуры. Ведь понятие «духовно-нравственных критериев» не было четко определено. Это создавало риск субъективных оценок, ущемления свободы выражения мнений и подавления творческой деятельности, не соответствующей рамкам «одобряемого».