Зурабишвили появилась у здания парламента, где выбирают нового главу государства

Зурабишвили демонстративно прошла по проспекту Руставели, где проходит митинг против выборов президента. Протестующие встречали ее криками «Саломе, Саломе». Она не остановилась на митинге и не сделала никаких заявлений, а лишь спустилась вниз по улице, пересекающей проспект Руставели, и, вероятнее всего, направилась к Президентскому дворцу.
Позже Зурабишвили на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) написала на грузинском языке с грамматическими ошибками «Трезвость и прозорливость».
В Грузии в субботу выбирают шестого президента. Главу государства впервые избирают не прямым голосованием, а на заседании коллегии, состоящей из 300 выборщиков. В ее состав входят 150 депутатов парламента Грузии, 21 депутат Верховного совета Аджарии, 20 представителей Верховного совета Абхазии и 109 депутатов районных сакребуло — муниципальных органов власти различных регионов страны. Единственным кандидатом в президенты является выдвиженец от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», бывший депутат парламента, в прошлом футболист Михаил Кавелашвили.