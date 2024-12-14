Зурабишвили появилась у здания парламента, где выбирают нового главу государства

Зурабишвили демонстративно прошла по проспекту Руставели, где проходит митинг против выборов президента. Протестующие встречали ее криками «Саломе, Саломе». Она не остановилась на митинге и не сделала никаких заявлений, а лишь спустилась вниз по улице, пересекающей проспект Руставели, и, вероятнее всего, направилась к Президентскому дворцу.