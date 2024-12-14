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Зурабишвили появилась у здания парламента, где выбирают нового главу государства

ТБИЛИСИ, 14 декабря. /ТАСС/. Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили появилась в Тбилиси на проспекте Руставели у здания парламента, где проходят выборы нового главы государства, сообщает корреспондент ТАСС.

Зурабишвили демонстративно прошла по проспекту Руставели, где проходит митинг против выборов президента. Протестующие встречали ее криками «Саломе, Саломе». Она не остановилась на митинге и не сделала никаких заявлений, а лишь спустилась вниз по улице, пересекающей проспект Руставели, и, вероятнее всего, направилась к Президентскому дворцу.

Позже Зурабишвили на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) написала на грузинском языке с грамматическими ошибками «Трезвость и прозорливость».

В Грузии в субботу выбирают шестого президента. Главу государства впервые избирают не прямым голосованием, а на заседании коллегии, состоящей из 300 выборщиков. В ее состав входят 150 депутатов парламента Грузии, 21 депутат Верховного совета Аджарии, 20 представителей Верховного совета Абхазии и 109 депутатов районных сакребуло — муниципальных органов власти различных регионов страны. Единственным кандидатом в президенты является выдвиженец от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», бывший депутат парламента, в прошлом футболист Михаил Кавелашвили.