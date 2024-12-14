Узбекистан заинтересован в развитии экономического сотрудничества со странами ЕАЭС

Было подчеркнуто, что началась реализация трехлетнего плана совместных действий, подписанного по итогам заседания Евразийского межправительственного совета, состоявшегося в Ереване в октябре этого года. Кроме того, ведется активная подготовка к совместному заседанию Торгово-промышленной палаты Узбекистана и Делового совета ЕАЭС, а также к организации четвертого заседания совместной рабочей группы по взаимному сотрудничеству между Правительством Узбекистана и Евразийской экономической комиссией.