Узбекистан заинтересован в развитии экономического сотрудничества со странами ЕАЭС

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. В Москве состоялось очередное заседание Совета глав правительств Евразийского экономического союза. Об этом сообщается на Правительственном портале Узбекистана.
В качестве государства-наблюдателя в этой встрече принял участие Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, находящийся с деловым визитом в столице РФ.
Во встрече также приняли участие Председатель Правительства России Михаил Мишустин, Премьер-министр Беларуси Роман Головченко, Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, Председатель Кабинета Министров Кыргызстана Акылбек Жапаров. Премьер-министр Азербайджана Али Идаят оглы Асадов, Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев, Генсек СНГ Сергей Лебедев, а также в формате видеосвязи -Премьер-министр Армении Никола Пашинян и премьер-министр Кубы Мануэль Крус.
В ходе заседания рассмотрены вопросы дальнейшего углубления Евразийской экономической интеграции. Особое внимание было уделено расширению сотрудничества в области энергетики, промышленности, развитию электронной торговли.
В статусе наблюдателя Узбекистан выразил заинтересованность в развитии многостороннего экономического сотрудничества со странами Евразийского экономического союза.
По итогам десяти месяцев текущего года внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ВОП увеличился на 12%. В последние годы наблюдается рост инвестиций, транспортно-логистического и туризма между странами. Особое значение имело создание международного транспортного коридора «Беларусь-Россия-Казахстан-Узбекистан-Афганистан-Пакистан».
Было подчеркнуто, что началась реализация трехлетнего плана совместных действий, подписанного по итогам заседания Евразийского межправительственного совета, состоявшегося в Ереване в октябре этого года. Кроме того, ведется активная подготовка к совместному заседанию Торгово-промышленной палаты Узбекистана и Делового совета ЕАЭС, а также к организации четвертого заседания совместной рабочей группы по взаимному сотрудничеству между Правительством Узбекистана и Евразийской экономической комиссией.
На встрече узбекская сторона призвала участников активно поддержать инициативы, выдвинутые главой государства на последнем заседании Высшего Евразийского экономического совета.
В рамках заседания были подписаны:
- Решение «О внесении изменений в Положение об отборе совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности и оказании финансового содействия при их реализации государствами — членами Евразийского экономического союза».
- Распоряжение «О времени и месте проведения очередного заседания Евразийского межправительственного совета».