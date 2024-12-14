Кадровые перестановки ожидаются в Заксобрании Новосибирской области

В Законодательном собрании Новосибирской области ожидаются кадровые перестановки. Об этом стало известно из повестки ближайших сессий на 17 и 19 декабря.
Первый вице-спикер Заксобрания региона Андрей Панферов подтвердил информацию об этом корреспонденту КП-Новосибирск. Он пояснил, что свои полномочия хочет досрочно сложить председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Федор Николаев. Ожидается, что его место займет Ирина Диденко.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что новосибирское заксобрание рассмотрело проект 3-летнего бюджета во 2 чтении. Принятые решения максимально учитывают потребности жителей.