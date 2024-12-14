Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадровые перестановки ожидаются в Заксобрании Новосибирской области

Федор Николаев планирует досрочно сложить свои полномочия.

Источник: Заксобрание Новосибирской области

В Законодательном собрании Новосибирской области ожидаются кадровые перестановки. Об этом стало известно из повестки ближайших сессий на 17 и 19 декабря.

Первый вице-спикер Заксобрания региона Андрей Панферов подтвердил информацию об этом корреспонденту КП-Новосибирск. Он пояснил, что свои полномочия хочет досрочно сложить председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Федор Николаев. Ожидается, что его место займет Ирина Диденко.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что новосибирское заксобрание рассмотрело проект 3-летнего бюджета во 2 чтении. Принятые решения максимально учитывают потребности жителей.