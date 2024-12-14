Турция решила выйти из санкционного списка по Газпромбанку, пишут СМИ

«В настоящее время приоритетной задачей Турции является выход из этого санкционного списка. Этот вопрос был поднят Турцией на переговорах (в ходе визита госсекретаря США Блинкена в Анкару. — Прим. ред.). Было отмечено, что необходимые заявки были поданы. Американцы также заявили, что им известно об этих заявках, что они в курсе вопроса и что они проводят соответствующую работу по их изучению», — пишет издание.
Газета напомнила, что Вашингтон ввел санкции против «Газпромбанка», чтобы помешать России использовать международную финансовую систему. Помимо этой организации, в санкционный список попали более 50 российских банков с международными связями, более 40 российских регистраторов ценных бумаг и 15 российских финансовых чиновников.
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар ранее заявил, что Анкаре необходимо получить от США согласие сделать исключение для проведения сделок по закупке газа через «Газпромбанк», иначе санкции против него негативно отразятся на энергобезопасности страны. США 21 ноября ввели санкции против банка и шести его иностранных дочерних структур. Согласно указу президента РФ, через «Газпромбанк» организована оплата в рублях поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России.
Как заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, варианты оплаты за российский газ после санкций против «Газпромбанка» все равно будут найдены, хотя для этого и может потребоваться некоторое время. Турция изучает ситуацию вокруг санкций США по «Газпромбанку», анализирует их влияние на энергетический рынок, заявил РИА Новости источник на финансовом рынке страны.
Европа сталкивается с новым энергетическим кризисом на фоне истощающихся запасов газа, холода и возможного ограничения поставок после санкций США против «Газпромбанка», написал 23 ноября Блумберг. По данным агентства, в этом году цены на газ выросли на 45%, а запасы газа Европы быстро истощаются, так как спрос вырос из-за низких температур.