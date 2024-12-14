Турция решила выйти из санкционного списка по Газпромбанку, пишут СМИ

«В настоящее время приоритетной задачей Турции является выход из этого санкционного списка. Этот вопрос был поднят Турцией на переговорах (в ходе визита госсекретаря США Блинкена в Анкару. — Прим. ред.). Было отмечено, что необходимые заявки были поданы. Американцы также заявили, что им известно об этих заявках, что они в курсе вопроса и что они проводят соответствующую работу по их изучению», — пишет издание.